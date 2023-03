Pianeta tra Marte e Giove: una minaccia invisibile per la Terra

Secondo uno studio sull’architettura del Sistema Solare, la presenza di un altro pianeta terrestre tra Marte e Giove potrebbe portare alla rimozione della Terra dal sistema solare, rivelando la sua fragilità. La ricerca, pubblicata sul Planetary Science Journal, rivela che la scoperta di un pianeta terrestre in quella posizione potrebbe avere conseguenze negative per il nostro pianeta e il suo posto all’interno del sistema solare. Uno studio dell’astrofisico Stephen Kane dell’Università della California ha rivelato che se ci fosse un pianeta tra Marte e Giove, la Terra sarebbe spinta fuori dal sistema solare, causando la fine della vita sul nostro pianeta. Questo studio è stato condotto per risolvere alcune lacune della scienza planetaria e per capire perché nel nostro sistema solare ci sono così pochi pianeti di dimensioni intermedie rispetto alla Terra e ai giganti gassosi come Nettuno.

Ma cosa succederebbe se inserissimo un pianeta di massa variabile tra Marte e Giove? Kane ha condotto simulazioni dinamiche al computer per rispondere a questa domanda e ha scoperto che la presenza di un pianeta in quella posizione sarebbe stata un disastro! La sua spinta gravitazionale avrebbe destabilizzato tutti gli altri pianeti nel sistema solare, causando l’eliminazione della vita sulla Terra. Anche se avrebbe reso il sistema solare più uniforme, la presenza di questo pianeta avrebbe messo in pericolo l’esistenza di tutti gli altri pianeti, quindi è meglio che non ci sia!