La fisica entra in campo: un modello matematico per il successo nella NBA

Una teoria fisica utilizzata per prevedere il comportamento delle molecole e dei moscerini della frutta sembra funzionare anche per un altro gruppo: i giocatori dell’NBA. Boris Barron, uno studente di dottorato che lavora con il professor Tomás Arias, ha presentato il suo lavoro alla conferenza dell’American Physical Society a Las Vegas, il 9 marzo. Il modello sviluppato da Barron si basa sulla teoria funzionale della densità ed è in grado di suggerire il posizionamento migliore per ciascun giocatore sul campo da basket in un determinato scenario per aumentare la probabilità di segnare o difendere con successo. Utilizzando dati dettagliati sulle posizioni dei giocatori nelle partite dell’NBA di questa stagione, Barron è in grado di prevedere la prossima posizione di un determinato giocatore, determinare quali giocatori tendono a trovarsi in buone o cattive posizioni, calcolare la probabilità di successo, sia offensivo che difensivo, in base al posizionamento dei giocatori e creare simulazioni di come la squadra avversaria risponderà o dovrebbe rispondere se un giocatore esegue un particolare movimento, come ad esempio correre attraverso il campo. Secondo Barron, “possiamo vedere con precisione dove un giocatore dovrebbe trovarsi per aiutare la sua squadra, e quei pochi metri possono determinare una differenza del 3% (nel successo)”.

I modelli matematici utilizzati da Barron si basano su metodi premiati con il Nobel, originariamente sviluppati per studiare grandi collezioni di elettroni interagenti in modo quantomeccanico. Il lavoro si basa su concetti matematici e approcci della teoria delle fluttuazioni funzionali della densità per studiare tutto, dal comportamento delle folle ai fenomeni sociali come la migrazione e la segregazione. Tomás Arias ha affermato che questi metodi funzionano quando si analizza un gioco come il basket perché il comportamento di gruppi di persone è difficile da quantificare. “Le nostre tecniche di fisica entrano in gioco perché non si guardano i giocatori singolarmente, ma il modo in cui collaborano sul campo. Ecco perché è necessaria un’analisi di livello superiore”. Le implicazioni per gli sport di squadra come il basket sono ovvie, ha detto Barron. Gli allenatori potrebbero inserire in questo modello i dati specifici della squadra o dei giocatori dei loro avversari per sviluppare una strategia per contrastare le giocate più comuni. In definitiva, la teoria funzionale della densità potrebbe essere un’arma potente nelle mani degli allenatori e dei giocatori di basket che vogliono migliorare le loro prestazioni e vincere le partite.