Tintin Reporter – I sigari del faraone: trailer e prime immagini ufficiali

In arrivo su console e PC un nuovo videogioco basato sul mitico personaggio creato da Hergé: ecco il trailer di Tintin Reporter – I sigari del faraone.

Tintinimaginatio e Microids svelano il primo trailer e nuove immagini ufficiali dell’adattamento videoludico di Tintin Reporter – I sigari del faraone. Sviluppato dalla spagnola Pendulo Studios, punto di riferimento nei giochi di avventura da quasi trent’anni, Tintin Reporter – I sigari del faraone sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC nel 2023.

Ispirato a un’avventura iconica della serie a fumetti “Le avventure di Tintin” creata da Hergé – serie che ha venduto oltre 275 milioni di copie in tutto il mondo – questo nuovo videogioco segna il ritorno del famoso reporter nel mondo dell’intrattenimento interattivo grazie a una dinamica coproduzione tra Tintinimaginatio e Microids.

Nel gioco, il celebre reporter e il suo fedele compagno a quattro zampe Milù vivranno delle straordinarie avventure. Dopo aver incontrato il Dottor Ciclone durante una crociera nel Mar Mediterraneo, il famoso reporter parte alla ricerca della tomba del faraone Kih-Oskh. Quali sono gli oscuri segreti nascosti nella tomba? Dall’Egitto all’India, passando per l’Arabia, Tintin & Milù finiranno per indagare su una gigantesca rete di narcotraffico in tutto l’Oriente.

Con tutte le sfaccettature dell’universo di Tintin e una storia ricca dei colpi di scena che fanno parte della grande eredità creativa di Hergé, Tintin Reporter – I sigari del faraone immerge il giocatore nel cuore di un misterioso Egitto e di altre terre di infinita bellezza

Combinando tutti i migliori elementi dei giochi d’avventura e investigativi, Tintin Reporter – I sigari del faraone invita il giocatore a vestirsi da investigatore/reporter: si dovrà cercare, infiltrarsi per trovare indizi e risolvere enigmi con l’aiuto di dialoghi investigativi arricchiti da sequenze video e addirittura inseguimenti aerei o automobilistici. Tintin Reporter – I sigari del faraone offre un gameplay unico e innovativo per permettere a tutti di vivere l’avventura come un vero reporter.

