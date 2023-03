The Room: in sviluppo il remake con Bob Odenkirk

Uno tra i cosiddetti film peggiori della storia avrà un remake: stiamo parlando di The Room, progetto per cui è stata messa in produzione una nuova versione che avrà come protagonista l’interprete Bob Odenkirk. L’attore di Better Call Saul sostituirà la bizzarra figura di Tommy Wiseau.

Il remake verrà realizzato per un progetto di beneficienza, ed a renderlo noto è stato lo stesso Bob Odenkirk. Qui sotto possiamo vedere la prima immagini del nuovo The Room.

A realizzare il progetto sarà Acting For a Cause. L’attore Bob Odenkirk ha dichiarato:

Si, è tutto vero, e lasciatemi dire che ho fatto del mio meglio per poter rendere credibile ogni battuta, ed è stato pazzesco.

The Room è un film del 2003, realizzato dallo stesso Tommy Wiseau, un personaggio eccentrico che ha avuto a che fare con il mondo del cinema, e che è stato reso protagonista anche di un lungometraggio con James Franco dal titolo The Disaster Artist.

La storia di The Room mette al centro un triangolo amoroso tra il protagonista Johnny (Tommy Wiseau), Lisa, sua fidanzata, e Mark, che è il suo migliore amico. Lo stesso Tommy Wiseau ha dichiarato che il titolo del film si riferisce al fatto che all’interno di una stanza possono accadere cose belle o brutte.