Telemedicina: firmato il contratto per piattaforma nazionale del Pnrr

In presenza del Ministro della Salute Orazio Schillaci, è stato firmato un contratto per l’affidamento in concessione dei servizi per la creazione e la gestione della Piattaforma nazionale di Telemedicina del PNRR. L’Italia è stata definita “prima in Europa” nell’adozione di un progetto nazionale di telemedicina, come indicato da una nota del Ministero della Salute. Il contratto è stato sottoscritto tra l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e Almaviva S.p.A, il tutto per un valore di 250 milioni di euro.

Il Ministro Schillaci ha espresso la sua grande soddisfazione per la firma del contratto, che rappresenta un importante passo avanti nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza poiché la creazione della piattaforma nazionale di telemedicina rappresenta una sfida importante per superare le disuguaglianze nell’offerta di assistenza e prestazioni sanitarie nelle diverse regioni italiane. Grazie alla piattaforma, infatti, i professionisti sanitari avranno a disposizione nuovi strumenti per operare in maniera efficace e multidisciplinare, migliorando al contempo l’accessibilità delle cure e delle prestazioni per i pazienti. Questo consentirà di fornire risposte rapide e di qualità alla domanda di servizi sanitari sul territorio, alleggerendo la pressione sui pronto soccorso e gli ospedali. Il Ministro ha concluso sottolineando che l’accordo siglato posiziona l’Italia tra le migliori nazioni europee nell’utilizzo dei fondi del Pnrr per il settore sanitario, aprendo una nuova fase di modernizzazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.