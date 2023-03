Piattaforme stratosferiche: TAS a capo del progetto EuroHAPS

Thales e Leonardo, due giganti dell’innovazione, hanno appena lanciato un progetto epocale che promette di rivoluzionare il settore della difesa. Con un investimento di 43 milioni di euro e un team di 21 partner provenienti da 11 Paesi, EuroHAPS (High-Altitude Platform Systems) è una dimostrazione di potenza senza precedenti.

La missione di questo ambizioso progetto è quella di sviluppare piattaforme stratosferiche all’avanguardia per aumentare le capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione, nonché di comunicazione. Thales Alenia Space, con la sua esperienza pluridecennale nel settore, è il coordinatore del consorzio europeo di 11 nazioni e 18 subappaltatori. Il progetto EuroHAPS unisce il meglio delle migliori tecnologie, tra cui il dirigibile ibrido ad alta quota del CIRA, l’Autonomous Stratospheric Balloon System di ESG e TAO, formato da tre palloni stratosferici a elio controllabili in quota, e lo StratobusTM in scala ridotta di Thales Alenia Space.

Il progetto testerà una serie di missioni che vanno dall’osservazione Lidar all’intelligence delle comunicazioni, offrendo soluzioni personalizzate per una vasta gamma di esigenze. EuroHAPS promette di portare l’Europa ad un nuovo livello di sicurezza e di comunicazione, e di consolidare la sua posizione di leader nel settore della difesa. Questo progetto è una dimostrazione concreta dell’impegno di Thales e Leonardo per l’innovazione tecnologica, la sicurezza e la cooperazione internazionale.