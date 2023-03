Oscar 2023: ecco tutti i presentatori della cerimonia

Sono stati resi noti tutti i nomi dei presentatori che si avvicenderanno durante la notte degli Oscar che si terrà il 13 marzo a Los Angeles presso il Dolby Theatre. Ricordiamo che in Italia la cerimonia sarà visibile in chiaro su TV8.

Spiccano tra i presenti Harrison Ford, Sigourney Weaver e John Travolta. Ecco la lista dei presentatori:

Riz Ahmed

Halle Bailey

Antonio Banderas

Elizabeth Banks

Halle Berry

Emily Blunt

Jessica Chastain

John Cho

Glenn Close

Jennifer Connelly

Paul Dano

Ariana DeBose

Cara Delevingne

Harrison Ford

Andrew Garfield

Hugh Grant

Danai Gurira

Salma Hayek Pinault

Kate Hudson

Samuel L. Jackson

Eva Longoria

Dwayne Johnson

Michael B. Jordan

Mindy Kaling

Nicole Kidman

Troy Kotsur

Andie MacDowell

Jonathan Majors

Melissa McCarthy

Janelle Monáe

Elizabeth Olsen

Deepika Padukone

Pedro Pascal

Florence Pugh

Questlove

Zoe Saldaña

John Travolta

Sigourney Weaver

Donnie Yen

Il presentatore ufficiale della cerimonia sarà, invece, Jimmy Kimmel. Ecco le sue parole:

Essere invitato a presentare la cerimonia degli Oscar per la terza volta può essere considerato un grande onore o una grande trappola. Ma al di là di tutto, sono grato all’Academy per essersi rivolti a me così in fretta dopo che tutti gli altri si sono rifiutati.