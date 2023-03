Le avventure di Eva: trailer della nuova serie per famiglie di Apple TV+

Il catalogo di Apple TV+ si arricchisce con “Le avventure di Eva“, nuova serie animata per bambini e famiglie basata sulla serie di libri Scholastic – bestseller del New York Times – “Owl Diaries”, dalla pluripremiata autrice Rebecca Elliott.

In uscita il 31 marzo, “Le avventure di Eva” ha come protagonista Eva, una civetta creativa e sfacciata che vive accanto alla migliore amica Lucy nel bosco di Treetopington. Con grandi idee e una personalità straripante, Eva intraprende emozionanti avventure, che raccoglie e descrive nel suo diario.

Da quando è stato pubblicato per la prima volta, “Owl Diaries” è stato tradotto in otto lingue e ha raggiunto gli undici milioni di copie stampate. Prodotto dalla Scholastic Entertainment con servizi di produzione e animazione 4K di 9 Story Media Group, vincitore di un Emmy, e dello studio con sedi a Dublino e Bali Brown Bag Films, candidato all’Oscar, “Le avventure di Eva” contiene anche brani originali del musicista e cantautore acclamato dalla critica Fitz of Fitz e di The Tantrums.

Tra i doppiatori originali figurano Vivienne Rutherford nei panni del personaggio principale Eva, Jessica DiCicco nei panni della mamma di Eva, Dino Andrade nel ruolo del padre di Eva, oltre a Sascha Yurchak, Jon Olson, Evie Hsu, Sarah Vattano, Pressly James Crosby e Kenna Ramsey.

“Le avventure di Eva” è prodotto dal team di Scholastic Entertainment; Il compianto Dr. John F. Evans, medico divulgatore, coach di salute e benessere certificato dal National Board presso il Duke Integrative Medicine, nonché fondatore e direttore esecutivo di Wellness & Writing Connections LLC, è stato l’esperto di scrittura espressiva della serie, attraverso l’iniziativa di Apple TV+ denominata Changemakers. La serie è stata uno degli ultimi progetti significativi su cui ha lavorato, nella speranza di ispirare i giovani spettatori a scrivere, a trovare la propria voce e a credere in se stessi.

