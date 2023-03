Ghost Trick: Phantom Detective, ecco trailer e bonus preorder

Preparatevi ad una notte ricca di misteri e di segreti da svelare con il revival di Ghost Trick: Phantom Detective, in uscita in tutto il mondo il 30 giugno. Partecipate all’emozionante avventura di Sissel, mentre naviga per il mondo in forma di spirito, bloccato sulla Terra. Capcom ha rilasciato il trailer ufficiale e le specifiche dei bonus preorder.

Originariamente pubblicato su Nintendo DS e creato dal leggendario director di Ace Attorney, Shu Takumi, questa remaster include grafica aggiornata ad alta risoluzione, brani musicali riarrangiati, illustrazioni uniche, trofei e molto altro per i detective più abili che lo giocheranno su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (tramite Steam).

I giocatori possono divertirsi con nuove funzionalità che “riportano in vita” Ghost Trick: Phantom Detective, tra cui tonnellate di illustrazioni mai viste prima, nuove versioni arrangiate di tutte le 37 tracce del gioco originale e una canzone nuova di zecca del compositore di Ace Attorney, Masakazu Sugimori. I trofei possono anche essere vinti risolvendo diversi livelli del gioco oltre ai nuovi Ghost Puzzle! Ghost Trick: Phantom Detective presenta immagini a 1080p/60fps e interfaccia utente ottimizzata sia per controller che per touch screen (applicabile solo per piattaforme con funzionalità touch screen integrata).

Speciali bonus pre-ordine saranno disponibili per Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Questi contenuti bonus garantiscono ai detective quattro sfondi per banner laterali modificabili, che includono immagini di Missile, Sissel, Lynne, Kamila, Black Cat e Ray. Le due tracce musicali di sottofondo aggiuntive “Missile ~ A Courageous Little Animal” e “Chicken Paradise” sono disponibili anche in pre-ordine. Il suddetto contenuto bonus è disponibile, per PlayStation 4, per un periodo di tempo limitato al lancio del gioco.

