Exoprimal: data d’uscita e Open Beta annunciate ufficialmente da Capcom

A conferma dei leak emersi nelle ultime ore, Capcom ha annunciato la data d’uscita di Exoprimal. Il gioco sarà disponibile a partire dal 14 luglio 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Inoltre, il titolo verrà aggiunto sin dall’uscita al catalogo di Xbox Game Pass.

In occasione del Capcom Spotlight di questa sera, il team di Osaka ha anche annunciato la data dell’Open Beta. Prima di mettere le mani sul gioco, i videogiocatori avranno l’opportunità di provarlo grazie alla fase di test che si terrà tra il 17 ed il 19 marzo 2023. Di seguito, trovate il trailer mostrato durante l’evento che illustra anche le ricompense del Pass Sopravvivenza della Stagione 1, che include premi gratuiti così come altri riservati a un percorso premium a pagamento.

Annunciato in occasione dello State of Play di marzo 2022, Exoprimal è lo shooter in terza persona con coop online in cui dovremo affrontare orde di feroci dinosauri con l’aiuto di exotute e gadget tecnologici. Le exocorazze saranno suddivise per ruoli e ogni giocatore dovrà fornire il proprio contributo nella lotta ai dinosauri in varie modalità a squadre. Leggiamo la sinossi del gioco:

Siamo nell’anno 2040. L’improvvisa comparsa di orde di dinosauri ha sprofondato il mondo in una crisi che minaccia la sopravvivenza stessa dell’umanità. Eppure, non tutte le speranze sono perdute.

La multinazionale Aibius ha sviluppato Leviathan, un’IA avanzata che è in grado di prevedere gli attacchi.

Questa tecnologia, in sinergia con le rivoluzionarie armature robotiche Aibius denominate exocorazze, garantisce all’umanità uno strumento con cui arginare l’ondata di dinosauri.

I piloti delle exocorazze, noti come exocombattenti, sono gli eroi del momento.

Supera il test attitudinale degli exocombattenti e unisciti agli eroici piloti Aibius per scongiurare l’estinzione della razza umana.