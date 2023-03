Drone AI lancia rete paracadute per catturare i droni nemici

“Iron Drone” è un drone dotato di intelligenza artificiale in grado di lanciare una rete dotata di paracadute per catturare droni avversari. La società americana Ondas Holdings Inc. ha annunciato di aver acquisito le attività di Iron Drone Ltd., un’azienda con sede in Israele specializzata nello sviluppo di sistemi autonomi anti-drone. Il sistema anti-drone di Iron Drone è presente al World Police Summit a Dubai e offre una soluzione innovativa per la difesa degli asset contro i droni ostili senza causare danni collaterali con un sistema completamente automatizzato che utilizza il riconoscimento visivo basato sull’AI per individuare e intercettare i bersagli.

Il drone intercettore segue il bersaglio e lo cattura sparando una rete con un paracadute per farlo scendere al suolo in sicurezza, tutto senza la necessità di un pilota umano. Nel dettaglio, il sistema anti-drone di Iron Drone utilizza un approccio basato sull’IA per individuare e intercettare droni ostili in modo efficace, anche se il drone avversario è programmato per volare autonomamente senza basarsi sul segnale del radiocomando o del GPS. Questo lo rende una soluzione ideale per l’utilizzo in aree in cui l’uso del disturbo dei segnali radio è proibito, come aeroporti, aree popolate e infrastrutture critiche. La capacità del sistema Iron Drone di eliminare fisicamente i droni nemici senza causare danni collaterali lo rende una soluzione altamente efficace e sicura anche per la difesa degli asset sensibili.