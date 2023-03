Delta riprende i voli estivi per gli USA dall’Aeroporto di Fiumicino

Estate 2023, la grande compagnia aerea americana Delta sta aprendo nuovi orizzonti verso Roma! Non solo sono stati ripristinati i collegamenti giornalieri per Boston e New York, ma a partire dal 27 marzo, sarà inaugurata una seconda frequenza giornaliera per Atlanta, che si aggiungerà al servizio già attivo per questa destinazione. E non finisce qui: il 26 maggio, verrà aggiunta una terza frequenza giornaliera per New York e il 6 giugno verrà lanciato il volo per Detroit.

Ma il meglio deve ancora venire: grazie alla collaborazione di Delta Air Lines con i partner di joint venture Air France KLM, i passeggeri possono continuare il loro viaggio con collegamenti in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Stati Uniti, i Caraibi e altre località. Delta Air Lines gestisce i suoi voli da Fiumicino in collaborazione con i partner di joint venture Air France KLM. Dopo l’atterraggio negli Stati Uniti, i passeggeri possono continuare il loro viaggio con collegamenti in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Stati Uniti, i Caraibi e altre località. L’Italia è uno dei mercati più importanti per Delta in Europa e offre sette voli al giorno da Roma, con un’offerta record per l’estate 2023. Aeroporti di Roma è entusiasta di accogliere la crescita di Delta Air Lines e il Leonardo da Vinci è pronto ad ospitare i suoi 7 voli giornalieri, con standard di massima eccellenza confermati dal premio di Miglior Aeroporto sopra i 40 milioni di passeggeri in Europa per il sesto anno consecutivo.