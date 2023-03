Beetlejuice 2: Jenna Ortega in trattative per entrare nel cast

Arrivano notizie importanti che riguardano la produzione di Beetlejuice 2: secondo quanto riportato dai siti d’oltreoceano l’interprete Jenna Ortega sarebbe in trattative per entrare nel cast del film. Dopo il successo di Mercoledì, il sequel di Beetlejuice sembra essere un progetto adatto all’attrice protagonista anche di Scream 6.

Il ruolo che dovrebbe avere Jenna Ortega in Beetlejuice 2 sarebbe quello della figlia di Lydia, il personaggio interpretato da Winona Ryder. A rivelare il tutto è stato l’insider Jeff Sneider. Sembra che il progetto su Beetlejuice 2 sia entrato definitivamente in sviluppo, con Tim Burton alla regia, Michael Keaton protagonista, e poi ancora con Winona Ryder e Catherine O’Hara. A produrlo ci sarà Brad Pitt con la sua casa Plan B.

Qualche tempo fa lo stesso Tim Burton era stato ambiguo sul progetto.

Diciamo che nulla è da escludere- aveva dichiarato- So che farò un film solo quando mi ritrovo sul set per le riprese. Di solito cerco di arrivare fino alle radici di tutto ciò di cui mi occupo. Getti un seme e poi questa cosa cresce, come nel caso di dichiarazioni del genere. Sto lavorando su un paio di idee ma siamo solo all’inizio. Vedremo come andranno le cose.