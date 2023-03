Tattooing the Future: Come i tatuaggi XR migliorano la realtà virtuale e aumentata

La realtà virtuale e quella aumentata (VR e AR), insieme note come “realtà estesa (XR)”, stanno rapidamente diventando parte integrante del mercato di massa. Si pensi al metaverso, ai giochi, alle applicazioni nell’industria e alle aree innovative della telemedicina. Tuttavia, la maggior parte delle applicazioni di realtà aumentata si concentra esclusivamente sul senso visivo, escludendo il senso del tatto, che svolge un ruolo cruciale nel modo in cui sperimentiamo il mondo. Secondo il professor Jürgen Steimle, che dirige il gruppo di ricerca dell’Università del Saarland sull’interazione uomo-computer presso il Saarland Informatics Campus, l’integrazione del feedback tattile nei mondi virtuali contribuirebbe a rendere l’esperienza dell’utente molto più coinvolgente. In misura limitata, questo è già possibile oggi, grazie ai controller portatili che generano feedback vibrotattile attraverso motori o altre parti mobili, e guanti che incorporano elementi vibranti o altri elementi mobili. Il gruppo di ricerca del professor Steimle ha sviluppato un nuovo progetto chiamato “Tacttoo”, un foglio elettronico sottilissimo di soli 35 micrometri che può essere applicato sulla pelle come un tatuaggio temporaneo e che può stimolare il senso del tatto elettricamente senza bisogno di parti mobili. Grazie a questa tecnologia, gli oggetti possono essere percepiti e sentiti come prima, aprendo una nuova gamma di potenziali applicazioni.

Ad esempio, la tecnologia potrebbe essere utilizzata nella progettazione di prodotti, permettendo di esplorare le sensazioni aptiche di diversi materiali prima di passare alla produzione. Inoltre, durante la progettazione di un dispositivo elettrico, si potrebbero testare diverse posizioni di pulsanti e altri controlli fisici simulandoli come sensazioni tattili artificiali. La tecnologia potrebbe essere utilizzata anche per la formazione dei chirurghi, aggiungendo un feedback tattile realistico agli ambienti di realtà virtuale già utilizzati in campo medico. In sintesi, l’integrazione del feedback tattile nei mondi virtuali potrebbe rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la realtà estesa, migliorando l’esperienza dell’utente e aprendo nuove possibilità in numerosi campi. La tecnologia Tacttoo è solo un esempio delle molte innovazioni che potrebbero trasformare l’XR in un’esperienza ancora più coinvolgente e immersiva.