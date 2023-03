Pechino Express 2023: da oggi su Sky e NOW

Stasera alle 21.15 prenderà il via su Sky Uno e NOW la competizione di Pechino Express 2023.

Da oggi, 9 marzo, ha il via Pechino Express 2023, la nuova stagione del popolare programma televisivo che sarà disponibile dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW, presente anche on demand e visibile su Sky Go.

In questa nuova stagione di Pechino Express ci saranno 9 coppie in gara che si sfideranno in un percorso zaino in spalla dall’India alla Cambogia. Avranno a disposizione solo un euro al giorno per raggiungere il traguardo finale. A guidare i concorrenti sono stati chiamati i conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Il cast di personaggi in gara durante quest’edizione è formato da Dario e Caterina Vergassola, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, Giorgia Soleri e Federica Fabrizio, Carolina Stramare e Barbara Prezia, Martina Colombari e Achille Costacurta.

La città di partenza sarà quella di Mumbai, con un primo percorso che consisterà in 372 chilometri fatti attraversando l’India. Il viaggio sarà articolato attraverso Wai e Satara, alla scoperta di usanze e tradizioni antiche. Il traguardo finale sarà davanti allo storico tempio di Shiva.