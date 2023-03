MPower: il trailer della serie Disney+ sulle eroine Marvel

Disney+ ha diffuso il trailer di MPower, si tratta di una serie in quattro parti che racconta l’evoluzione delle eroine Marvel. In questa serie vediamo le interpreti dei personaggi femminili del Marvel Cinematic Universe parlare dei loro character.

Ecco il trailer.

Nel filmato vediamo interpreti provenienti dai mondi del Wakanda, di Captain Marvel, oltre alla storia di Scarlet Witch e di Gamora. Zoe Saldana ha detto del progetto:

Si tratta di un tributo alle donne ed a ciò che rappresentato per la Marvel. Siamo entusiaste all’idea che ci siano diversi gruppi di personaggi femminili capaci di dare forza a questo universo narrativo. Speriamo di poter contribuire a dare un cambiamento nel mondo, per un pianeta più equo ed inclusivo.

Ogni puntata avrà un filone dedicato ad un singolo personaggio, o a gruppi di personaggi di una parte di universo Marvel. La prima sarà sul Wakanda, e poi ci sarà spazio per Captain Marvel, per Scarlet Witch e per Gamora.

La serie è attualmente disponibile sulla piattaforma Disney+, e non a caso è stata pubblicata durante la festa della Donna dell’8 marzo.

