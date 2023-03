Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6: da oggi disponibile, ecco il trailer di lancio

L’unico videogioco su licenza di Supercross ufficiale della stagione 2022, Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6, è ora disponibile.

Milestone e Feld Motor Sports, Inc. annunciano l’uscita odierna di Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6. Si tratta dell’unico videogioco su licenza di Supercross con piloti e tracciati ufficiali della stagione 2022, disponibile ora su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, e Windows PC (su Steam). La versione PlayStation supporta inoltre l’aggiornamento gratuito da PS4 a PS5, mentre la versione Xbox è dotata di Smart Delivery.

Con otto diverse modalità di gioco, questo nuovo capitolo dello storico franchise promette di trasmettere il vero spirito del Supercross, unendo l’amore per la competizione alla voglia di divertirsi con le moto da cross in libertà. La leggenda delle corse Jeremy McGrath aiuterà i piloti durante il loro viaggio nel mondo del Supercross: dai tutorial iniziali alle sfide nella Supercross Academy, fino alle missioni e agli allenamenti personalizzati, il “Re del Supercross” guiderà sia i nuovi arrivati che i veterani per aiutarli a padroneggiare un gameplay rinnovato, realistico e gratificante. Indipendentemente dal livello di abilità iniziale, i giocatori troveranno una serie di nuovi strumenti e di impostazioni che consentono una completa personalizzazione degli aiuti alla guida (come gli automatismi relativi a sterzo, freni, acceleratore) e opzioni per configurare la propria moto. Trovare le giuste impostazioni sulla moto sarà fondamentale per raggiungere la vetta nella modalità Carriera, scalando le posizioni dalle prime gare della Classe 250SX fino a lottare per il titolo di campione della Classe 450SX.

Oltre a gare, sfide e allenamenti, il gioco vanta nuove modalità e possibilità: il nuovo Supercross Park è il luogo perfetto per rilassarsi da soli o con gli amici, con un gigantesco ambiente free-roaming con cinque diverse aree con salti enormi, tracciati originali e molto altro da esplorare lontano dalla pressione della competizione. Inoltre, sarà presente una modalità di gioco completamente nuova da giocare in modalità schermo condiviso: la Rhythm Attack, i giocatori gareggeranno in rapide sfide 1 contro 1 su rettilineo. Inoltre, due novità arricchiranno l’esperienza di gioco online: per la prima volta, la funzione di cross-play permetterà di giocare online con altri giocatori su tutte le console, mentre un nuovo sistema di ranking terrà costantemente traccia dei risultati ottenuti online. Infine, dopo il successo delle edizioni passate, tornano gli editor per tracciati e caschi.

