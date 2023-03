LEGO Il Signore degli Anelli: Gran Burrone è ora disponibile

Ieri, 8 marzo, il sito ufficiale LEGO ha messo a disposizione il set LEGO Il Signore degli Anelli: Gran Burrone , uno dei pezzi più attesi degli ultimi tempi potrà ora essere acquistato da tutti gli appassionati della saga di Tolkien, e non solo.

Il prezzo di vendita è di 499,99 euro. Questa è la descrizione presente sul sito LEGO:

Celebra l’amata serie di film con il nuovo set Il Signore degli Anelli: Gran Burrone LEGO® Icons. Con 15 minifigure dei personaggi e dettagli autentici che si rivelano durante la costruzione, questo set epico ti consente di ricreare le tue scene preferite e dare vita a nuove storie.

Il set da costruzione è decorato con fogliame che dà la sensazione di trovarsi nel profondo della foresta di Gran Burrone e include dettagli magici come la fucina degli elfi, il disordinato studio di Elrond, i Frammenti di Narsil, oltre a dipinti e statue della storia della Terra di Mezzo. Il set comprende anche 15 minifigure per dare vita alle tue scene preferite. Le minifigure sono dotate di gambe rimovibili in modo da poterle disporre intorno alla tavola per ricreare la famosa scena del Consiglio di Elrond. I dettagli includono la camera da letto di Frodo e lo studio di Elrond, e le diverse sezioni possono essere esposte separatamente.

Il set misura 39 cm di altezza, 75 cm di larghezza e 50 cm di profondità e si divide in 3 sezioni: la torre, il circolo del consiglio e il gazebo con fiume e ponte.