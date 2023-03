La Sirenetta: il trailer uscirà durante gli Oscar, ecco il nuovo poster

Da poco è stata data la notizia che il trailer de La Sirenetta verrà distribuito durante la notte degli Oscar del 13 marzo. Nel frattempo è stato pubblicato un nuovo poster molto suggestivo, in cui la protagonista e l’ambiente appaiono come dipinti.

Ecco l’immagine.

Nel film vedremo Halle Bailey (Grown-ish) che guida un cast composto da Javier Bardem (Non è un Paese per vecchi) che farà il padre di Ariel, Daveed Diggs (Hamilton) farà la voce di Sebastian, Jacob Tremblay (Luca) farà la voce di Flounder, Awkwafina (Shang-Chi) presterà la propria voce per Scuttle, Jonah Hauer-King (Little Women) farà il principe Eric, e Melissa McCarthy (Bridesmaids) vestirà i panni della cattiva Ursula.

Rob Marshall (Chicago, Pirati dei Caraibi, Il Ritorno di Marry Poppins) sarà il regista, e lavorerà su una sceneggiatura di Jane Goldman (Stardust, X-Men: First Class) e David Magee (Finding Neverland, Vita di Pi). Marshall farà da produttore assieme a John DeLuca (Into the Woods), Marc Platt (La La Land, Dear Evan Hansen), ed a Lin-Manuel Miranda (Hamilton).

La Sirenetta uscirà nelle sale cinematografiche il 26 maggio.