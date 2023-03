TikTok ad un passo dal ban totale negli USA: il Congresso discute una nuova legge bipartisan

Gli Stati Uniti sono ad un passo da vietare completamente TikTok, dando un duro colpo a ByteDance, il colosso cinese che possiede il social network amato dalla GenZ. Il congresso dovrà discutere una legge, supportata da entrambi i partiti, che dà ampissimi poteri al Segretario con delega al commercio.

Basterebbe un ordine esecutivo per escludere una tecnologia o un’azienda straniera che, potenzialmente, potrebbe costituire un rischio per la sicurezza nazionale. Gli analisti non hanno dubbi: è una legge per fare fuori TikTok e mettere sotto pressione virtualmente ogni altra grande azienda tech cinese.

Il disegno di legge bipartisan, presentato dal senatore democratico Mark Warner, darebbe al segretario del commercio ampissimi poteri per vietare tecnologie e aziende straniere che operano negli USA e che potenzialmente potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza nazionale. Il testo non cita esplicitamente TikTok, chiaramente, ma in compenso menziona alcuni paesi avversari, tra cui Cina, Cuba, Iran, Corea del Nord, Russia e Venezuela.

“Il pericolo di cui tutti parlano oggi è TikTok, gli analisti si domandano se possa facilitare la sorveglianza del Partito Comunista Cinese o facilitare la diffusione di campagne di influenza fraudolente negli Stati Uniti. Prima di TikTok, tuttavia, c’erano Huawei e ZTE, che minacciavano le reti di telecomunicazioni della nostra nazione”, ha dichiarato Warner durante una recente relazione. “Abbiamo bisogno di un nuovo approccio, tenere conto dei rischi che la nostra nazione corre, e affrontare in modo proattivo i pericoli introdotti dalle nuove tecnologie, ancora prima che possano diffondersi in America”.