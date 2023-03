Starfield: trailer italiano d’annuncio per il kolossal videoludico di Bethesda

Uno dei videogiochi più attesi – non solo del 2023, ma di tutto il decennio – ha finalmente una data di debutto ufficiale: Bethesda Game Studios ha difatti rilasciato un nuovo, spettacolare e rivelatorio trailer ufficiale di Starfield che ci promette l’uscita del titolo per il 6 settembre.

Starfield è il primo nuovo universo in un quarto di secolo realizzato da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, potremo creare il personaggio che desideriamo ed esplorare con una libertà senza precedenti, in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell’umanità.

Il nuovo, “misterioso” trailer è stato seguito da un messaggio speciale del Game Director Todd Howard, dandoci appuntamento allo Starfield Direct, l’11 giugno, che sarà l’occasione perfetta per dare uno sguardo dietro le quinte di Bethesda Game Studios, e alla sua nuova grande avventura.

Starfield arriverà in esclusiva su Xbox Series X|S e PC il 6 settembre 2023. Sarà possibile giocare, fin dal giorno del lancio, con Xbox Game Pass.

Questa la sinossi del gioco:

L’anno è il 2330. L’umanità si è avventurata oltre il sistema solare, si è insediata in nuovi pianeti ed è ormai una specie interstellare. Partendo come umile dipendente di una società mineraria spaziale, ti unirai a Constellation, un gruppo di esploratori spaziali alla ricerca di rari manufatti sparsi per la galassia, attraversando le enormi distanze che separano i Sistemi Colonizzati nel più grande e ambizioso gioco di Bethesda Game Studios di sempre.

