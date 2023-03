LEGO: per il Mario Day del 10 marzo ci sarà un grande annuncio

LEGO ha in serbo un grande annuncio per il 10 marzo, giorno del Mario Day. Il tutto è stato rivelato grazie ai social, con la casa di produzione dei mattoncini che ha mostrato alcune immagini relative all’evento che si svolgerà sul proprio canale YouTube

Ecco il post di LEGO con l’annuncio dell’evento.

Final preparations are underway for our LEGO Super Mario™ YouTube Premiere… Tune in on March 10 for big updates… and even bigger reveals…!#MAR10Day pic.twitter.com/jVOZaArUjo

— LEGO (@LEGO_Group) March 6, 2023