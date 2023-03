Curiosity svela il sorprendente spettacolo celeste di Marte

Come accade sulla Terra, le nuvole su Marte forniscono informazioni importanti agli scienziati per comprendere il clima del pianeta. Analizzando dove e quando si formano le nuvole, gli scienziati possono determinare la composizione e le temperature dell’atmosfera marziana e i venti che la attraversano.

Il rover Curiosity della NASA ha catturato un tramonto eccezionale su Marte il mese scorso, che si differenzia dagli altri tramonti registrati finora. Nel corso del tramonto del 2 febbraio, i raggi di luce del Sole hanno illuminato una vasta distesa di nuvole, creando i cosiddetti raggi crepuscolari. Questa è la prima volta che i raggi del Sole sono stati osservati così distintamente su Marte, rendendo questo evento particolarmente unico e interessante. L’indagine sulle nuvole dell’anno 2021 ha invece fornito molte immagini dettagliate della struttura delle nuvole in movimento, grazie alle telecamere di navigazione in bianco e nero del rover. Ma sai qual è la cosa più emozionante? La recente indagine, che va da gennaio a metà marzo, si basa principalmente sulla Mast Camera a colori del rover, o Mastcam, che ci consente di guardare come le particelle delle nuvole aumentano e cambiano nel tempo.

E non finisce qui, Curiosity ha anche catturato un’immagine mozzafiato di raggi di sole che illuminano una vasta distesa di nuvole il 2 febbraio. Ma non solo: il 27 gennaio, il rover ha osservato un insieme di nuvole colorate a forma di piuma, che quando illuminate dal sole possono creare un arcobaleno di colori chiamato iridescenza. Secondo Mark Lemmon, uno scienziato atmosferico del Space Science Institute di Boulder, in Colorado, l’iridescenza ci offre indicazioni importanti sul modo in cui la nuvola si evolve e su come le sue particelle cambiano nel tempo.