YouTube dice addio agli annunci pubblicitari overlay: non verranno più mostrati

YouTube ha annunciato un importante cambiamento: a partire dal 6 aprile il sito non mostrerà più annunci pubblicitari di tipo overlay. Letteralmente: annunci sovrapposti, i banner pubblicitari che compaiono come piccolo pop-up sopra ai video in riproduzione.

La novità dovrebbe avere un impatto estremamente limitato sulle entrate dei content creator. Banalmente perché gli annunci overlay comparivano esclusivamente quando si visita YouTube da desktop, mentre per l’applicazione Google ha sempre privilegiato altri formati di ads.

I content creator potevano attivare gli annunci overlay da YouTube Studios. Spesso questa soluzione veniva preferita agli annunci pre, mid e post-roll, che frequentemente vengono saltati e ignorati dagli spettatori.

YouTube ha promesso che metterà a disposizione dei creatori di contenuti altri strumenti di monetizzazione e, in sostanza, altri formati di annunci pubblicitari più coinvolgenti e meno fastidiosi. Tra le ragioni che hanno portato a questa decisione, YouTube cita ad esempio il fatto che gli annunci overlay spesso siano una distrazione che distoglie lo spettatore dal contenuto del video.

YouTube sta anche lavorando ad una nuova funzionalità chiamata Product Tagging, che consentirà agli youtuber di taggare dei prodotti all’interno dei loro video, in modo da guadagnare grazie agli accordi di affiliate marketing.