TikTok introduce Series: le raccolte di video che i creator possono mettere a pagamento

TikTok lancia Series, la nuova funzione per creatori di contenuti che permette di condividere raccolte di video a pagamento. Ideale per i videocorsi?

TikTok lancia Series, la nuova funzione per creatori di contenuti che permette di condividere raccolte di video di alta qualità a pagamento. «Questa nuova funzione consentirà ai creatori di costruire relazioni più forti con la loro audience, fornendo ai loro fan una nuova modalità per sostenere il loro lavoro e accedere a contenuti premium esclusivi», spiega ByteDance, l’azienda che possiede il social network.

Series consente ai creatori di selezionare il prezzo della loro raccolta di video, con un massimo di 80 video per serie, ciascuno della durata massima di 20 minuti. Questo significa che i fan dei creatori avranno un nuovo formato più lungo per godersi i loro video preferiti.

TikTok ha ribadito di mettere in primo piano la sicurezza dei suoi utenti: anche se privati e protetti da un paywall, tutti i video inclusi nelle Series dovranno rispettare i Community Guidelines. La funzione è attualmente disponibile solo per alcuni creatori selezionati, ma in futuro sarà possibile richiedere l’accesso alla funzione attraverso il Creator Portal di TikTok.

Series si unisce ad altre soluzioni di monetizzazione già presenti su TikTok, come il Creativity Program Beta, che premia i creatori per i loro video più creativi e coinvolgenti. TikTok continua a impegnarsi per fornire ai creatori strumenti sempre più efficaci per valorizzare il loro lavoro e interagire con la propria audience.