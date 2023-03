Nautica Made in Italy: un tesoro da 7 miliardi di euro

Durante le audizioni dell’Indagine conoscitiva sul Made in Italy presso la Commissione Attività produttive della Camera dei deputati, l’Associazione nazionale di categoria di Confindustria ha presentato i numeri del settore nautico. L’industria della nautica è il leader assoluto nel segmento dei superyacht, con oltre la metà del global order book, ed è la prima esportatrice mondiale di unità da diporto. Inoltre, impiega oltre 190.000 addetti nella sua filiera e continua ad assumere dal 2016. Nel 2022, l’industria nautica ha registrato un incremento a doppia cifra, dopo l’eccezionale risultato del 2021.

Il solo fatturato di cantieristica e componentistica si attesta sui 7 miliardi di euro, segnando il record storico dell’export di 3,4 miliardi di euro. Durante la presentazione, l’Associazione ha ringraziato il Presidente Alberto Gusmeroli e la Vicepresidente Ilaria Cavo per l’inclusione nel ciclo di audizioni e per aver portato all’attenzione del Parlamento numeri poco noti al Paese.

Confindustria Nautica ha poi evidenziato il ruolo strategico del Salone Nautico Internazionale di Genova nell’individuazione delle attività per l’espansione del Made in Italy, come per altri settori in cui l’internazionalizzazione passa innanzitutto per la forte presenza alla principale fiera nazionale di settore. La forza attrattiva del Salone Nautico, così come per il Salone del Mobile, risiede nel radicamento territoriale e nella presentazione della filiera. Confindustria Nautica ritiene inoltre efficace l’organizzazione di press trip nei Distretti produttivi, con la stampa internazionale di settore ed extra settore, che consolida la presenza dei buyers esteri e favorisce il cross-marketing con i territori.