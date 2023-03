Missione HAKUTO-R: il lander di ispace avvia la seconda fase

Ispace va oltre: il lander lunare privato entra nella seconda fase della missione HAKUTO-R con il mondo intero che osserva con attenzione. Partita dall’iconica Cape Canaveral a bordo del potente Falcon 9 di SpaceX, questa è la prima volta che un’azienda privata costruisce e gestisce un lander per la Luna. Se questa impresa incredibile andrà a buon fine, apriremo le porte a una nuova era di esplorazione spaziale privata, con ispace pronta a guidare la strada.

Dopo aver superato con successo il quinto dei dieci obiettivi, la squadra di ingegneri di ispace si prepara per l’inserimento in orbita lunare, una mossa audace che rappresenta il sesto obiettivo della missione. Con oltre 1,3 milioni di km di viaggio alle spalle, il lander si avvicina sempre di più alla superficie della Luna e il team di esperti giapponesi è pronto a fare la differenza. E sebbene siamo solo a metà del viaggio, il lander ha già raccolto una quantità impressionante di dati, che ci aiuteranno a scoprire sempre di più sul nostro prezioso satellite. È un momento emozionante per la comunità spaziale, e non vediamo l’ora di vedere cosa accadrà.