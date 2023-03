iPhone 14: la funzione SOS Emergenze via satellite arriva anche in Italia

Presentando i nuovi iPhone 14 e 14 Plus nella nuova colorazione gialla, Apple ha anche rivelato che la funzione SoS emergenze arriverà molto presto anche in Italia. Questione di pochissimi giorni.

La nuova funzione diventerà attiva anche nel nostro Paese a partire dal 14 marzo. La lista dei Paesi dove SOS Emergenze sarà disponibile, ora include: Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Irlanda e nel Regno Unito, Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo.

SOS Emergenze consente di inviare una richiesta d’aiuto anche quando ci si trova in un’area non raggiunta dalle infrastrutture di rete tradizionali (ad esempio in alta montagna). Questo perché i nuovi iPhone 14 e 14 Pro sono dotati, per la prima volta, di connettività satellitare.

SOS emergenze via satellite è una funzione di sicurezza offerta da iPhone 14 e iPhone 14 Plus che consente all’utente di inviare un messaggio ai soccorsi quando non è disponibile una rete cellulare o Wi-Fi. Questo servizio utilizza una combinazione di componenti progettati ad hoc e software perfettamente integrato per inviare un segnale di emergenza ad un satellite, che può essere poi trasmesso alle autorità competenti per fornire assistenza.

L’utente viene invitato a specificare il tipo di emergenza e non è necessario rivolgere l’iPhone in direzione del satellite. Inoltre, l’app Dov’è consente all’utente di condividere la propria posizione via satellite per rassicurare familiari e amici in caso di emergenza.

Inizialmente, la nuova funzione è stata resa disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, ma Apple aveva reso chiaro fin da subito che sarebbe presto arrivata anche in Europa.