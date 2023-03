iPhone 14 e 14 Plus: dal 14 marzo disponibili anche in giallo

Ormai è una tradizione: anche quest’anno Apple ha annunciato una nuova colorazione per i suoi iPhone. Un aggiornamento che precede di qualche settimana la primavera e che offre una nuova opzione a chi si è preso tardi e non ha ancora messo le mani sul nuovo telefono di Apple.

Apple ha annunciato che dal 14 marzo sarà disponibile, anche in Italia, una nuova versione degli iPhone 14 e 14 Plus nell’inedita colorazione gialla. Dal 14 marzo sarà disponibile anche negli Apple Store, mentre un po’ di giorni prima, dal 10 marzo, sarà possibile prenotarlo online.

Curiosamente, la novità riguarda esclusivamente i due modelli ‘essenziali’. Un anno fa era stato presentato un nuovo colore anche per gli iPhone 13 Pro e 13 Pro Max.

Colore a parte, la scheda tecnica non cambia di una virgola (e nemmeno il prezzo). L’iPhone 14 nella colorazione gialla ha sempre uno schermo da 6,1 pollici e viene proposto ad un prezzo che parte da 1029€. Stessa storia per l’iPhone 14 Plus giallo: 6,7 pollici e prezzo di partenza fissato a 1179€, come le versioni già in commercio.

Chissà se la nuova colorazione sarà sufficiente a ravvivare le vendite degli iPhone 14, che da alcuni mesi sono leggermente sottotono.