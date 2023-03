Ghosted: il trailer del film con Chris Evans ed Ana de Armas

Apple TV+ ha diffuso il trailer del film Ghosted, il lungometraggio che mette insieme due interpreti del livello di Chris Evans ed Ana de Armas. Il film sarà distribuito sulla piattaforma il 21 aprile.

Ecco il filmato.

In Ghosted il personaggio di Cole s’innamora dell’enigmatica Sadie, scoprendo ad un certo punto che lei è un agente segreto. Perciò prima di arrivare ad un second appuntamento i due si ritroveranno coinvolti in una missione internazionale per salvare il mondo. Si tratta di un film commedia con sfumature action e spy.

Nel cast sono coinvolti anche Adrien Brody, Mike Moh, Amy Sedaris, e Tate Donovan. La regia di Ghosted è di Dexter Fletcher, mentre la sceneggiatura è stata realizzata da Rhett Reese, Paul Wernick, Chris McKenna e Erik Sommers.

Ricordiamo che Ana de Armas è già comparsa nell’ultimo film di James Bond, ed avrà il ruolo di protagonista in uno spin-off di John Wick. Mentre Chris Evans ha lasciato il ruolo di Captain America del Marvel Cinematic Universe.

