Dunque, cosa presenterà Apple questa estate?

Secondo diversi leaker, tra i prodotti Apple in arrivo questa primavera ci sarebbe il nuovo MacBook Air con chip M2 e schermo da 15,5″. Tuttavia, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman la pensa in modo estremamente differente.

Il MacBook Air? Non arriverà in primavera, ma in estate e probabilmente non sarà nemmeno equipaggiato con l’M2. I nuovi MacBook potrebbero, dunque, arrivare in estate e nello stesso periodo potrebbe arrivare anche un nuovo iMac, sempre da 24 pollici ma con chipset aggiornato.

Gurman sostiene che il MacBook di prossima generazione avrà un chip M2, così come il nuovo iMac. Si parla anche di due MacBook Air con chip M3 da 13 pollici e da 15 pollici.

Cosa ne è stato del MacBook da 15,5 pollici protagonista di alcuni precedenti rumor? Per Gurman ci sono due ipotesi: o non è mai esistito veramente o è stato cancellato, in favore del nuovo laptop con chip M2. Anche perché il rischio è di arrivare a giugno con una WWDC sovraccarica di annunci, più di quanti Apple sia in grado di gestire (anche perché non è mai stato un evento utilizzato, più di tanto, per presentare novità hardware).

La lista delle novità includerebbe il nuovo iMac M2 oltre che i MacBook Air di nuova generazione, e poi un Mac Pro e ancora l’atteso visore di Apple per la realtà mista. Inverosimile. Quasi sicuramente alcuni di questi annunci verranno posticipati ai mesi successivi.