DC Studios: James Gunn rivela che solo la metà dei progetti sono stati annunciati

Gli annunci fatti da James Gunn e Peter Safran oltre un mese fa riguardo ai progetti dei DC Studios hanno creato grande fermento e dibattito tra gli appassionati, ma il CEO ha dichiarato che si tratta solo della metà dei progetti della Fase 1, chiamata Gods and Monsters.

Un utente su Twitter ha chiesto a James Gunn quanti film e serie siano stati effettivamente resi pubblici rispetto alla Fase 1 del nuovo corso del DC Cinematic Universe, e lo stesso regista ha dichiarato che si tratta di meno della metà. Bolle perciò ancora molto in pentola.

I film che hanno destato maggiore curiosità sono senza dubbio i reboot dedicati a Superman e Batman, Superman Legacy e The Brave and the Bold saranno un nuovo inizio per i due protagonisti della DC comics. Tra chiarimenti e conferme, Gunn ha anche sottolineato e ricordato ai fan i 4 film che debutteranno in sala entro il 2023 e chiuderanno l’universo cinematografico precedente. Come era prevedibile, The Batman di Matt Reeves e Joker di Todd Philips resteranno separati dal resto del DC EU. Inoltre, non solo cinema ma anche serie tv, animate e live-action.