Batman: quello di Michael Keaton è il preferito d’America

07—Mar—2023 / 11:56 AM

Secondo uno studio fatto seguendo le tendenze di Twitter, il Batman di Michael Keaton risulterebbe essere il preferito negli Stati Uniti. Lo studio è stato fatto da Valencia Theater Seating e si è basato su oltre 150.000 tweet. Il Batman di Michael Keaton sarebbe il preferito in 23 Stati americani, mentre quello di Bale risulta essere il secondo per altri 18.

Il geo-tag utilizzato riguarda parole come “migliore interprete di Batman,’ “migliore Batman,’ “migliore live-action Batman”. Michael Keaton, Christian Bale, Ben Affleck e Robert Pattinson sono stati gli interpreti preferiti, mentre gli altri attori non hanno prevalso in alcuno Stato americano, e stiamo parlando di Adam West, Val Kilmer, George Clooney.

Ecco la mappa con le scelte dei vari Stati.

Parlando della sua scelta di ritornare a vestire i panni del cavaliere oscuro in The Flash, Michael Keaton ha dichiarato: