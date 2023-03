Volkswagen ID.2 anche in versione “R”: sfiderà la Abarth 500e

Il prossimo veicolo elettrico entry-level di Volkswagen, l’ID.2, verrà presumibilmente offerto sia come hatchback che come crossover compatto. È inoltre prevista una versione performance AWD con oltre 300 CV. Secondo diverse fonti, la Volkswagen ID.2 sarà disponibile nella seconda metà del 2025.

Secondo il sito britannico AutoCar, l’ID.2 R sarà una “piccola hot hatch” che concorrerà contro la Abarth 500e. Sebbene per il momento le informazioni siano scarse, sappiamo che la divisione di prestazioni R di Volkswagen sta attualmente lavorando su diversi veicoli elettrici. Volkswagen ha inoltre confermato che ogni nuovo prodotto R sarà completamente elettrico entro il 2030.

È anche in circolazione una voce riguardante una variante crossover ID.2, che probabilmente prenderà il posto dell’ID Life, ora cancellato. I crossover compatti accessibili sono molto popolari in Europa, dove Volkswagen attualmente offre la T-Cross e la T-Roc alimentate a benzina. Senza dubbio, VW spera che un crossover ID.2 possa convertire i proprietari di T-Cross e T-Roc all’elettrico. L’ID.2 dovrebbe essere in vendita nella seconda metà del 2025.

Volkswagen ha venduto 118.000 veicoli elettrici nel Q4 del 2022, un nuovo record per il marchio tedesco. In totale, nel 2022 sono stati prodotti oltre 300.000 veicoli elettrici VW. Il best-seller è stato l’ID.4/ID.5 con 193.200 unità consegnate l’anno scorso.

Volkswagen ha attualmente cinque fabbriche che producono veicoli elettrici. Due in Germania (Zwickau ed Emden), due in Cina (Foshan e Anting) e una negli Stati Uniti (Chattanooga, Tennessee). È probabile che l’ID.2 sia un modello destinato esclusivamente al mercato europeo e, quindi, probabilmente verrà prodotto in una delle due fabbriche tedesche.