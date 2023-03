Commento e analisi del primo teaser trailer di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, la pellicola reboot di animazione del franchise, in arrivo nelle sale ad agosto 2023.

In un momento meraviglioso per l’animazione, soprattutto dal punto di vista delle mille potenzialità (che la stanno sempre più distaccando dai confini evocati dalla parola “genere” cinematografico), era veramente il caso di tornare a pensare ad un franchise come quello di Teenage Mutant Ninja Turtles lasciando alle spalle il live action. Specialmente quello prodotto da Michael Bay. La curiosità intorno al progetto del reboot animato è andata crescendo nel corso del tempo (l’annuncio risale a giugno 2020), intanto perché il triumvirato produttivo è di quelli interessantissimi, Nickelodeon, Paramount e la Point Gray di Seth Rogen e Evan Goldberg e poi perché il casting è veramente da leccarsi i baffi.

Oggi è uscito il primo teaser trailer di Tartarughe Ninja: Caos Mutante e ha confermato la bontà di tutto l’interesse che è andato creandosi, non solo spazzando via le perplessità, ma soprattutto sorprendendo per il tono, le novità (la prima tra tutte, le Mutant Turtles sono veramente Teenage) e lo stile d’animazione.

Ecco a voi il trailer originale, gustatevelo per bene, dopo di che procederemo con ordine:

Tartarughe Ninja: Caos Mutante: commento al trailer

La prima cosa che si lascia notare nel teaser trailer di Tartarughe Ninja: Caos Mutante è lo stile dell’animazione. Che ricorda tantissimo quello di quel capolavoro che è Spider-Man: Un nuovo universo (vincitore dell’Oscar nel 2018), curato in prima persona da Phil Lord e Christopher Miller, dietro il cui lavoro c’era la ferma intenzione di riproporre uno stile il più vicino possibile al mondo fumettistico.

Stessa intenzione che c’è dietro la lavorazione di questo titolo, diretto da Jeff Rowe (un altro che di animazione se ne intende e non poco, avete presente I Mitchell contro le macchine? Ecco, se non lo aveste visto lo trovate su Netflix, fatevi questo favore…) e sceneggiato da Brendan O’Brien (che ha già lavorato con Rogen e Goldberg per la saga di Cattivi Vicini).

Dalle immagini di New York, chiuse con lo zoom di un tombino, saliamo sul tetto di un palazzo, dove finalmente incontriamo i nostri nuovi Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello, quest’ultimo dotato di un paio di occhiali, “armato” di marsupio e intento a fare una ripresa con quello che a tutti gli effetti sembra uno smartphone. Oltre a vedere i nostri nuovi protagonisti, possiamo anche sentire le loro voci, che per la prima volta sono quelle di quattro adolescenti, Nicolas Cantu, Brady Noon, Shamon Brown Jr e Micah Abbey (rispettando l’ordine sopra adoperato). Scelti su raccomandazione dello stesso Seth Rogen.

Un breve intro e poi di nuovo sotto la città, dove c’è una seconda presentazione più seriosa (nonché rischiare di uccidere Michelangelo non lo sia) delle tartarughe, nella quale possiamo intravedere il nuovo maestro Splinter (doppiato da Jackie Chan) dotato di una fantastica capigliatura afro. Fattore visivo e fattore sonoro, perché parte Can I Kick It?, la canzone hip hop resa famosa dagli A Tribe Called Quest, utile a rievocare un ambiente ancora più metropolitano, oltre alle atmosfere dei film di Rogen. E se vogliamo, infine, anche la presenza di Ice Cube (che doppierà Superfly) nel cast.

Indovinate infatti da dove sembra provenire il brano? Ma da uno stereo super anni ’90 tenuto in spalla da Bepop (che doppia proprio il produttore/attore), al fianco dell’immancabile Rocksteady (la cui voce è di John Cena). Un modo per riformare l’inossidabile due di cattivoni mutanti.

Lo sguardo di quella che dovrebbe essere la nuova April O’Neil (doppiata da Ayo Edebiri) apre l’ultima sequenza prima del titolo del film in cui abbiamo un altro scampolo di azione mixata al tono ironico del titolo, soprattutto concentra sul rapporto tra i fratelli mutanti. La chiusura è ancora con la giornalista, impegnata in quello che sembra l’iconico primo incontro con i protagonisti, durante il quale, si richiama (in originale ovviamente) il senso ritmico dell’hip hop, il flow.

Non c’è invece traccia alcuna di Shredder, confermando la sua non presenza, in accordo alle voci che hanno girato intorno al film finora, anche se c’è da dire che diversi degli antagonisti annunciati sono invece legati a lui e al Clan del Piede.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante: il punto sul film

Tartarughe Ninja: Caos Mutante sarà il secondo film d’animazione del franchise in cui verrà usata la CGI dopo quello del 2007, intitolato TMNT, oltre ad essere il primo realizzato con tale tecnologia prodotto dai Nickelodeon Animation Studios.

Il cast di doppiatori, oltre ai nomi già detti, comprende Rose Byrne, Post Malone, Hannibal Buress, Paul Rudd, Maya Rudolph e Giancarlo Esposito.

Il film arriverà nelle sale statunitensi ad agosto 2023, la data precisa non è stata ancora annunciata. Questa, infine, è la sinossi:

Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.