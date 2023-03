Sono ancora Vivo: Roberto Saviano alla regia del film d’animazione

La graphic novel Sono Ancora Vivo diventerà un film d’animazione che avrà alla regia Roberto Saviano. La notizia è rimbalzata tra gli Stati Uniti e l’Italia rivelata da Variety. Si tratterà di una co-produzione tra Mad Entertainment e Lucky Red, e vedrà il coinvolgimento di GapBusters del Belgio, e dello Studio di Tel Aviv chiamato Sipur.

Lo stesso Saviano ha dichiarato:

Il mio film è la storia di un ragazzo di 26 anni condannato a morte da un’organizzazione criminale. Un ragazzo cresciuto in una terra dove – in una manciata di anni – la camorra ha ucciso 4000 persone. La condanna arriva a quel ragazzo perché ha deciso di scrivere quello che vede intorno a sé. Ecco. Quel ragazzo sono io. Sono ancora vivo è il film con il quale ho deciso di riportare sullo schermo quello che fin oggi ho vissuto.

Mentre questa è la descrizione della graphic novel pubblicata da BAO Publishing:

Roberto Saviano si racconta come mai prima in questo romanzo grafico illustrato da Asaf Hanuka. Quindici anni di vita sotto scorta raccontati con dignità e candore, dolore e disincanto. Un libro unico, una collaborazione tra due grandissimi narratori, in un dialogo tra parole e disegni che sembra una conversazione tra due uomini, così diversi eppure così simili..