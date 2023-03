Magic the Gathering: annunciata un’espansione dedicata a Il Signore degli Anelli

L’universo de Il Signore degli Anelli sembra godere di un periodo di rinascita grazie all’annucnio della possibile uscita di nuovi film da parte della Warner Bros e alla serie prequel Gli Anelli del Potere. Questo ha portato molti brand, come Lego, a puntare nuovamente sulla saga fantasy. E proprio nel mondo dei giochi di carte, Magic ha annunciato un crossover con Il Signore degli Anelli, che vedrà l’uscita di un’intera espansione il 23 giugno 2023.

Il gioco di carte di Wizards of the Coast ha infatti già collaborato con altre proprietà intellettuali, come Fortnite, ma la partnership con Il Signore degli Anelli potrebbe generare un hype mai visto prima per una collaborazione di questo tipo. L’azienda ha già annunciato l’uscita di mazzi per il popolare formato Commander, buste per collezionisti, kit per prerelease e altro ancora. Questa collaborazione è resa possibile anche grazie al successo incredibile di Magic, che ha raggiunto per la prima volta nella sua storia un miliardo di dollari di fatturato e continua a crescere dopo 30 anni di attività.

L’espansione dedicata al mondo creato da J. R. R. Tolkien si presenta con una direzione artistica che rispecchia fedelmente le radici fantasy dell’opera: le illustrazioni saranno ispirate alle radici fantasy dell’opera, mentre non verranno riprodotte le fattezze dei personaggi che hanno prestato il volto ai personaggi di Lotr nei film di Peter Jackson o nella serie prequel prodotta da Amazon.

In ogni caso, su tutti i prodotti legati a Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo campeggerà il logo di Mondi Altrove, la linea concepita da Wizards per raccogliere tutte le espansioni e i set in edizione limitata che coinvolgono proprietà intellettuali non originali (da Stranger Things ai My Little Pony).