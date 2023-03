Hanami 2023: le date della fioritura dei ciliegi in Giappone

Con l’arrivo della primavera, il Giappone si appresta a festeggiare l’Hanami, una celebrazione tradizionale durante la quale si ammirano gli alberi in fiore, in particolare quelli di ciliegio. Si tratta di uno spettacolo naturale che richiama ogni anno milioni di turisti provenienti da tutto il mondo.

Il termine Hanami, che significa “guardare i fiori” in giapponese, è la formula semplice e chiara con cui si celebra uno degli eventi più amati del Giappone e più famosi al mondo. L’Hanami rappresenta la spettacolare fioritura dei ciliegi che, in Giappone, segna l’inizio della primavera e si protrae fino a maggio. L’emozionante evento rappresenta una tradizione della cultura giapponese, durante il quale milioni di giapponesi si organizzano per pic-nic con amici e parenti, al fine di godere dello spettacolo degli alberi in fiore.

Hanami: la storia

La storia dell’Hanami risale a molto tempo fa e si può trovare nel libro degli Annali del Giappone del III secolo dopo Cristo. Secondo una leggenda, il sacerdote En-no-Ozuno piantò gli alberi di ciliegio a Yoshino, mentre altre fonti indicano che l’usanza fu importata dalla Cina durante la dinastia Tang, quando questa aveva un’importante influenza sulla vita giapponese. In origine, il termine Hanami simboleggiava la prosperità, ma ora è diventato un sinonimo della primavera e del risveglio della natura.

I giapponesi di solito trascorrono questo periodo all’aperto, organizzando picnic nei parchi con amici e parenti ai piedi dei ciliegi, mentre gustano prelibatezze come il sakura mochi, un piatto di pasta di fagioli e riso, avvolto in una foglia di ciliegio salata, accompagnato da sakè. Lo spettacolo della fioritura dei ciliegi può essere ammirato in tutto il territorio asiatico, ma ci sono alcuni luoghi che non si dovrebbero perdere, come il parco Maruyama a Kyoto, il parco di Ueno a Tokyo e il monte Yoshino.

Le date

Ecco tutte le informazioni sui periodi previsti per l’Hanami del 2023, con le date di inizio e massima fioritura per alcune città giapponesi:

Sapporo: la fioritura inizierà il 02 maggio 2023, con il massimo splendore previsto per il 05 maggio 2023.

Aomori: la fioritura inizierà il 22 aprile 2023, con il massimo splendore previsto per il 26 aprile 2023.

Sendai: la fioritura inizierà l’8 aprile 2023, con il massimo splendore previsto per il 13 aprile 2023.

Tokyo: la fioritura inizierà il 22 marzo 2023, con il massimo splendore previsto per il 30 marzo 2023.

Kanazawa: la fioritura inizierà il 04 aprile 2023, con il massimo splendore previsto per il 13 aprile 2023.

Nagano: la fioritura inizierà il 09 aprile 2023, con il massimo splendore previsto per il 15 aprile 2023.

Nagoya: la fioritura inizierà il 22 marzo 2023, con il massimo splendore previsto per il 30 marzo 2023.

Kyoto: la fioritura inizierà il 27 marzo 2023, con il massimo splendore previsto per il 5 aprile 2023.

Osaka: la fioritura inizierà il 28 marzo 2023, con il massimo splendore previsto per il 5 aprile 2023.

Wakayama: la fioritura inizierà il 27 marzo 2023, con il massimo splendore previsto per il 04 aprile 2023.