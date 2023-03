Gamestop: extravalutazione del 40% sui giochi usati per i membri del GS Pro Club

Al via all'extravalutazione dei giochi usati da Gamestop. Per chi è membro del GS Pro Club la valutazione raddoppia al 40%.

GameStop annuncia importanti novità per tutti i membri GS Pro Club: fino al 5 aprile sarà possibile ottenere un’extravalutazione del 40% sui giochi usati. L’extravalutazione sarà attiva per tutto il mese di marzo, ciò significa che portando un gioco usato presso uno dei punti vendita Gamestop riceverete comunque una valutazione extra rispetto a quella standard.

In altre parole, per questo mese i vostri giochi usati valgono il 20% in più, ma se siete anche membri della GS PRO Club la valutazione raddoppia al 40%, permettendovi di utilizzare il credito ottenuto per acquistare qualsiasi prodotto presente in negozio, per prenotare le novità in arrivo oppure per caricare una Gift Card.

Per chi non lo sapesse, GS PRO Club è il nuovissimo servizio di Gamepstop che permette agli appassionati di ricevere tutta una serie di bonus e vantaggi esclusivi che non riguardano solo l’ambito gaming. L’abbonamento ha un costo di 16,99 euro all’anno e permette di avere accesso a tutta una serie di servizi, tra cui sconti, offerte speciali e la possibilità di prenotare in anteprima le Collector’s Edition.

Ma non è tutto: GS Pro Club mette a disposizione degli abbonati fino a 165 euro di credito da spendere tra food, intrattenimento e tempo libero oltre ad anteprime e offerte GameStop dedicate. Per saperne di più, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del servizio.