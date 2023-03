Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 annunciato ufficialmente da Bandai Namco

Bandai Namco ha annunciato un nuovo gioco della serie picchiaduro Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi con un teaser trailer. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra alcune scene di combattimento tratte dai primi capitoli di Budokai Tenkaichi per PS2 giocate su un vecchio televisore a tubo catodico. Proprio quando Goku assume la classica posa di trasformazione, la scena cambia svelando le prime sequenze del nuovo capitolo della serie, con Goku che si trasforma improvvisamente in un Super Saiyan Blue.

Al momento non sono state rivelate molte informazioni riguardo questo nuovo capitolo della serie. Sappiamo solo che si trova nelle prime fasi dello sviluppo e che sarà incentrato anche su Dragon Ball Super, considerando la trasformazione in Super Saiyan Blue presente nel filmato.

Inoltre, non è chiaro se si tratti di un quarto capitolo ufficiale o di un reboot. Il gioco infatti non riporta il numero “4” nel titolo che, come possiamo notare dal filmato, sarà semplicemente “Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi”. Per il momento non sono state annunciate neanche le piattaforme per cui è prevista l’uscita del nuovo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, ma è plausibile immaginare che sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Per chi non lo sapesse, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi è una saga di giochi picchiaduro 3D basati sulla celebre serie manga Dragon Ball di Akira Toriyama e sviluppata da Spike Chunsoft. L’annuncio del nuovo capitolo segna il ritorno della serie dopo oltre 15 anni di assenza.