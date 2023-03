Clonano la voce del nipote e truffano una coppia di anziani: la nuova frontiera delle truffe con le IA

Clonano la voce del nipote utilizzando un’intelligenza artificiale, e riescono così a truffare una copia di anziani canadesi. La storia agghiacciante sembra uscita da Black Mirror, eppure è successo veramente: a raccontarla è il Washington Post, che cita il rischio che questo genere di frodi estremamente sofisticate possano solo che aumentare nell’immediato futuro.

«Abbiamo ricevuto una chiamata da nostro nipote», ha spiegato uno dei due anziani truffati. «Dalla voce si capiva che avesse paura… che avesse urgentemente bisogno del nostro aiuto». Ma dall’altra parte del telefono non c’era veramente il nipote dell’uomo, bensì un’intelligenza artificiale addestrata per replicare alla perfezione la voce degli umani. La testimonianza della vittima, peraltro, rivela anche come questo genere di intelligenze artificiali non si limitino a replicare, in modo piatto, una voce ma siano anche in grado di trasmettere emozioni come paura, ansia e apprensione.

Dopo aver ricevuto la telefonata, i due anziani, entrambi ultrasettantenni, si precipitano in banca, dove prelevano oltre 3.000 dollari canadesi. Poco più di 2.000€. Subito il versamento sul conto comunicato dal finto nipote.

Poi di nuovo, di corsa, in un’altra filiale, sempre nel tentativo di prelevare diverse altre migliaia di dollari. Ma lì vengono fermati dal direttore di banca, che decide di approfondire e chiedere ai due coniugi il motivo del prelievo. «Per caso avete ricevuto una telefonata da un nipote o un altro parente?», chiede. E la risposta è positiva.

A quel punto il direttore capisce che probabilmente i due anziani sono stati truffati. Solamente poche settimane prima era successa la stessa identica cosa ad altri due clienti della banca. «Probabilmente la persona con cui avete parlato non era vostro nipote, vi suggerisco di telefonare a quello vero e allertare la polizia». E così fanno. «Siamo stati truffati, eravamo convinti al 100% di star parlando con nostro nipote, non c’era un solo indizio che ci potesse aiutare a capire che fosse una truffa», hanno quindi spiegato i due coniugi.