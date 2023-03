Chang a Canestro: il trailer del film Disney+ in uscita il 10 marzo

Ecco il trailer di Chang a Canestro, il film di Disney+ in uscita sulla piattaforma il 10 marzo.

Online è disponibile il trailer del nuovo film originale Chang a Canestro, che debutterà in esclusiva su Disney+ il 10 marzo. Scritta e diretta da Jingyi Shao, al suo debutto in un lungometraggio, la commedia sportiva di formazione ha come protagonisti Bloom Li, Dexter Darden, Ben Wang, Zoe Renee, Chase Liefeld e Mardy Ma. I produttori del film sono Rishi Rajani, Lena Waithe e Brad Weston, mentre Pamela Thur è l’executive producer.

Ecco il trailer.

Shao ha dichiarato:

Questo film è la mia lettera d’amore alla pallacanestro e a come mi ha aiutato a capire meglio la famiglia, l’amicizia e l’esperienza degli asiatico-americani/immigrati, a crescere e ad assumersi le proprie responsabilità anche quando le probabilità sono contro di te, e a imparare a credere in te stesso e a superare non solo le barriere poste dagli altri, ma soprattutto quelle imposte da te stesso.

Rajani e Waithe hanno dichiarato:

Siamo molto orgogliosi di questo film. Jingyi, l’intero cast e la troupe hanno messo il loro cuore nel raccontare una storia brillante e ricca di sfumature, che crediamo possa essere raccontata da tutti. Crescendo, tutti noi abbiamo avuto la nostra versione di una “schiacciata a canestro” – un sogno, un obiettivo ambizioso – che pensavamo avrebbe cambiato la nostra vita in meglio. Chang a Canestro parla dell’inseguimento di quel sogno, del desiderio di essere visti e delle lezioni che impariamo lungo il cammino. È stimolante e pieno di umorismo e di cuore. Non vediamo l’ora che il pubblico lo veda!.

Chang a Canestro segue Chang, un liceale asiatico-americano di 16 anni che fa parte della banda musicale e scommette con la stella del basket della scuola che riuscirà a fare una schiacciata entro la fine dell’anno scolastico. La scommessa porta Chang, alto 1 metro e 80, a cercare di trovare lo slancio necessario per una schiacciata perfetta che possa fare colpo sulla sua cotta, Kristy, e fargli guadagnare finalmente l’attenzione e il rispetto dei suoi compagni di scuola. Ma prima di potersi elevare e fare davvero canestro, dovrà riesaminare tutto ciò che sa di se stesso, delle sue amicizie e della sua famiglia.