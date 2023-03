Amazon chiuderà otto dei suoi supermercati senza casse: serrande giù a partire dal 1 aprile

Amazon tira il freno a mano: i supermercati senza casse non stanno andando come sperato e il colosso ha deciso di chiudere diversi punti vendita in tutto il Paese. In totale, saranno otto i negozi Amazon Go che chiuderanno i battenti a partire da aprile. Quattro negozi Amazon Go a San Francisco, due a New York City e due a Seattle.

Amazon sostiene che la chiusura degli otto punti vendita non segnerà la fine del programma Amazon Go. Il colosso ribadisce il suo impegno per rivoluzionare il settore delle vendite retail, ricordando di avere ancora oltre 20 punti vendita senza casse attivi in tutti gli Stati Uniti.

Un portavoce di Amazon ha dichiarato in un’email che, come qualsiasi altro rivenditore fisico, l’azienda valuta periodicamente il proprio portafoglio di negozi e prende decisioni di ottimizzazione. L’azienda ha anche dichiarato che cercherà di trovare nuove posizioni per i lavoratori coinvolti all’interno di Amazon.

I negozi Amazon Go sono stati introdotti nel 2018. Non hanno le casse, nemmeno automatiche. Un sistema basato sull’IA tiene traccia di quello che i clienti mettono nel carrello, addebitando poi il costo della spesa sul loro account Amazon, dopo che sono usciti dal negozio.

All’epoca Amazon aveva rivelato l’intenzione di aprire oltre 3.000 negozi Amazon Go entro il 2021, ma la pandemia ha costretto a rivedere completamente il progetto.