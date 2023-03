Progetto Assistente in Famiglia: i servizi di cura si rinnovano

Aiutare gli anziani e le persone non autosufficienti nel trovare chi possa offrire cura e assistenza è di essenziale importanza per le famiglie. Nei momenti più delicati, il Distretto Socio-Sanitario di Rimini non lascia da solo chi ne ha bisogno finanziando e promuovendo il progetto Assistente in Famiglia. Questo progetto conta ben 3.700 richieste di informazioni allo Sportello e 193 persone che si sono iscritte per la prima volta nel 2022. Numeri che hanno consentito di rinnovarlo anche per il 2023.

A gestire il progetto Assistente in Famiglia è la Coop Sociale Madonna della Carità, in sinergia con i Servizi Sociali Territoriali, Area Disabili e Anziani. Le cure interessano l’assistenza domiciliare, i servizi socio-sanitari e una medicina che sia sempre più accessibile per evitare lunghi tragitti. L’insieme di servizi sono sviluppati come un percorso di vicinanza a 360°, dalla ricerca e selezione delle persone che si prendano cura di disabili e anziani al supporto alla famiglia per introdurre l’assistente nell’ambito casalingo. E ancora, informazioni preziose sulle agevolazioni fiscali, sui contratti, oltre agli immancabili appuntamenti per sensibilizzare la collettività.