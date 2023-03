UnPrisoned: il trailer della serie comedy di Disney+ in uscita il 10 marzo

Disney+ ha diffuso il trailer della serie originale comedy UnPrisoned, interpretata da Kerry Washington e Delroy Lindo che sono anche i produttori esecutivi. La serie, composta da otto episodi e ideata da Tracy McMillan, debutterà il 10 marzo su Disney+ in Italia.

Ecco il filmato.

Ispirata alla vita della McMillan, UnPrisoned è una comedy che racconta di una terapista disordinata ma perfezionista e madre single la cui vita viene stravolta quando il padre esce di prigione e si trasferisce da lei e dal figlio adolescente, Finn.

La serie è interpretata da Kerry Washington (Tanti piccoli fuochi), Delroy Lindo (Da 5 Bloods – Come fratelli), Marque Richardson (Dear White People), Faly Rakotohavana (La Società Segreta dei Principi Minori) e Jordyn McIntosh (The First Lady).

Prodotta da ABC Signature, la serie vede tra i produttori esecutivi Tracy McMillan, Yvette Lee Bowser, che ha anche il ruolo di showrunner, Kerry Washington e Pilar Savone con la loro casa di produzione Simpson Street, e Delroy Lindo. Tra i produttori esecutivi ci sono anche Joy Gorman Wettels e Kevin Bray.