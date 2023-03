Soppressione della personalità: gli animali si conformano per migliorare la sicurezza del gruppo

Secondo uno studio dell'Università di Bristol, gli animali sociali sono in grado di limitare l'individualità per conformarsi al comportamento del gruppo

Un nuovo studio condotto dalla Scuola di Scienze Biologiche di Bristol ha dimostrato che gli animali che prestano attenzione ai comportamenti degli altri membri del gruppo possono migliorare la sicurezza e l’efficienza del gruppo stesso. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su PLoS Computational Biology. Secondo il dottor Sean Rands, autore principale dello studio, “la soppressione della personalità potrebbe essere una strategia comune negli animali che vivono in gruppo”. In altre parole, gli animali tendono a conformarsi al comportamento della maggioranza del gruppo, erodendo le differenze comportamentali mostrate dai singoli animali.

Lo studio ha modellato il comportamento di un piccolo gruppo di animali con diverse tendenze, che eseguono comportamenti rischiosi quando si allontanano da un luogo sicuro verso un sito di foraggiamento. Il professor Christos Ioannou, co-autore dello studio, ha spiegato che “i gruppi sono solitamente composti da individui diversi tra loro nel modo in cui si comportano normalmente: queste differenze individuali consistenti determinano la personalità dell’individuo”. Tuttavia, di fronte a un compito sociale, gli animali tendono a sopprimere il proprio comportamento e a conformarsi a quello degli altri membri del gruppo.Il dottor Rands ha concluso che “se gli individui prestano attenzione agli altri membri del gruppo, questo ha un impatto complessivo sull’efficienza del gruppo e dimostra che semplici comportamenti sociali possono portare alla soppressione delle personalità individuali. Questo suggerisce che il compromesso potrebbe essere alla base di molti comportamenti sociali nel regno animale”.

La ricerca è stata condotta sui pesci spinarello (Gasterosteus aculeatus), ma i risultati potrebbero applicarsi a molte altre specie animali che vivono in gruppo. La scoperta potrebbe avere importanti implicazioni per la comprensione del comportamento sociale degli animali e per lo sviluppo di strategie per la conservazione delle specie minacciate.