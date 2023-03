PlayStation Plus, abbonamento in super sconto: offerte a partire da 1 euro

Ondata di sconti per gli abbonamenti PlayStation Plus: se non siete ancora abbonati al servizio, Sony vi permette di sottoscrivere un abbonamento mensile ad un prezzo davvero stracciato. Si va dal tier più basso, l’Essential, disponibile al prezzo di 1 euro fino ad arrivare all’abbonamento Premium proposto al prezzo di 5 euro. Nello specifico, le offerte sono le seguenti:

1 mese di PlayStation Plus Essential – 1€

1 mese di PlayStation Plus Extra – 3€

1 mese di PlayStation Plus Premium – 5€

I prezzi per gli altri tagli di abbonamento, invece, restano invariati, ovvero rispettivamente 24,99€ e 59,99€ per 3 o 12 mesi di Essential, 39,99€ e 99,99€ per 3 o 12 mesi di Extra e 49,99 o 119,99 euro per 3 o 12 mesi di Premium.

Vi ricordiamo che il livello Essential consente il multiplayer online e l’accesso ai 3 giochi gratuiti distribuiti mensilmente. L’abbonamento, l’Extra invece vi permette di avere anche l’accesso ad una vasta liberia di titoli PS4 e PS5, mentre l’ultimo, il Premium vi garantisce tutti i vantaggi dei tier precenti, ma con in più la possibilità giocare in streaming e di avere accesso a circa 340 giochi in retrocompatibilità.

Avete tempo fino al 5 marzo per potervi iscrivere a PlayStation Plus a prezzi super scontati: se non vi siete ancora iscritti, vi consigliamo di non lasciarvi scappare questa super promozione.