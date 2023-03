Un tool di NVIDIA trasforma i vecchi video sgranati di YouTube in capolavori con risoluzione 4K

È in grado di prendere un vecchio video 'sgranato e pixelloso' di YouTube e portare la risoluzione a 4K, usando l'IA e il machine learning per pulire l'immagine.

NVIDIA ha presentato una nuova tecnologia di upscaling estremamente promettente. È in grado di prendere un vecchio video ‘sgranato e pixelloso’ di YouTube e trasformarlo in un moderno video con risoluzione 4K. I risultati sono estremamente sorprendenti.

RTX Video Super Resolution è una nuova tecnologia di upscaling AI di Nvidia che può essere integrata all’interno dei principali browser, come Chrome e Edge. Consente di migliorare automaticamente la qualità di qualsiasi video, affinando i bordi degli oggetti e riducendo ogni artefatto.

In sostanza, il tool è in grado di portare un video con qualità compresa trai 360p e 1440p e scalarlo a risoluzione 4K.

Curiosamente, siccome il sistema funziona come una sorta di filtro del browser, attualmente nulla impedisce di utilizzarlo anche per fare l’upscaling dei video di Netflix. Insomma, ci si può abbonare al piano Base e avere – con tutti i limiti e le imperfezioni del caso – una qualità video paragonabile a quella offerta dal piano Premium. O almeno così suggerisce The Verge, personalmente non ci metterei la mano sul fuoco.

L’applicazione più interessante, probabilmente, riguarda i video più vecchi di YouTube. Un enorme patrimonio di vecchie clip che, grazie alla tecnologia di NVIDIA, potrebbero tornare attuali, grazie ad una risoluzione video più elevata.