Piccole differenze, grandi conseguenze: come il comportamento della madre può influenzare l’epigenoma del bambino

Un nuovo studio ha dimostrato che il comportamento materno neutro ed esitante, rispetto a un tipo di comportamento più caloroso e positivo, nei confronti dei neonati, è correlato a un cambiamento epigenetico nei bambini che è a sua volta legato alla risposta allo stress. L’epigenetica è un processo molecolare indipendente dal DNA che influenza il comportamento dei geni. In questo studio, i ricercatori hanno scoperto che il comportamento delle madri nei confronti dei loro bambini (fino ai112 mesi) è correlato a un cambiamento epigenetico chiamato metilazione, ovvero l’aggiunta di molecole di metano e carbonio, su un gene chiamato NR3C1 che è stato associato alla regolazione della risposta dell’organismo allo stress. La metilazione è stata registrata a un’età media, dei bambini oggetto di studio, di 7 anni.

Lo studio su madre-neonato e l’analisi epigenetica del gene NR3C1

La maggior parte degli studi sullo stress precoce nei bambini si concentra sull’abuso e l’abbandono, ma questo studio ha dimostrato che anche piccole differenze nell’interazione sociale possono influenzare la risposta allo stress dei bambini. Questo studio è stato condotto su un campione di 114 coppie madre-neonato dell’Avon Longitudinal Study of Parents and Children, un progetto che segue una coorte di bambini nati nel 1991 e 1992 ad Avon, nel Regno Unito. Il comportamento osservato delle madri è stato poi confrontato con i dati di un’analisi epigenetica dei campioni di sangue dei bambini prelevati all’età di sette anni. Come detto, le analisi dei dati hanno registrato un piccolo aumento della metilazione del gene NR3C1 nei bambini figli di madri che mostravano un comportamento impacciato o neutro. Il gene NR3C1 codifica un recettore coinvolto nell’interazione tra ipotalamo, ipofisi e ghiandole surrenali. Questo asse svolge un ruolo nella risposta allo stress, compresa la produzione del principale ormone dello “stress”, il cortisolo. L’asse HPA può essere attivato da quasi tutto ciò che richiede un rapido rilascio di energia, dalla reazione a una minaccia reale alla visione di un film spaventoso o semplicemente all’esercizio fisico. È noto che il gene NR3C1 è coinvolto nell’attivazione di questo asse, ma sono necessarie ulteriori ricerche per capire come la metilazione di questo gene sia associata alla risposta allo stress.

I ricercatori stanno lavorando per scoprire come avvengono questi cambiamenti, in particolare durante l’infanzia, quando il corpo si sviluppa rapidamente, e cosa potrebbero significare. “Nell’ambito della biologia dello sviluppo, sappiamo che gli esseri umani crescono per adattarsi all’ambiente in cui si trovano, il che contribuisce alla normale variazione biologica umana. Non è necessariamente un bene o un male”, ha detto la ricercatrice Elizabeth Holdsworth, una delle autrici dello studio.