Il motore di ricerca di Brave ora ha un’IA in grado di riassumere gli articoli

Forse ve lo siete persi: ma Brave, l’azienda dietro all’omonimo browser focalizzato sulla privacy, un anno fa ha lanciato anche un motore di ricerca, nel tentativo di fare concorrenza a Bing, Google e GoGoDuck.

Brave ha recentemente annunciato una nuova interessante funzione per il suo motore di ricerca. È un’intelligenza artificiale che è in grado di riassumere, in automatico, il contenuto di un testo. Sostanzialmente, è possibile fare una domanda a Brave e ottenere un riassunto degli articoli che forniscono la migliore risposta al quesito.

Brave ha presentato Summarizer, una nuova funzione basata su IA per il suo motore di ricerca.

Come suggerisce il nome, Summarizer utilizza l’intelligenza artificiale per generare un breve riassunto correlato a ciò che l’utente sta cercando, basandosi su più fonti. La risposta generata dall’IA viene visualizzata appena sopra i risultati della ricerca web.

Brave segnala al lettore le fonti da cui ha tratto il riassunto. Se l’utente lo desidera, può cliccare sul link delle fonti e approfondire l’argomento.

Se Microsoft ha optato sulla tecnologia di Open AI per dotare di funzionalità IA il suo motore di ricerca, Brave ha scelto di usare una tecnologia proprietaria creata utilizzando alcuni modelli LLM.